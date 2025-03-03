Эти смартфоны Xiaomi и Redmi начнут получать HyperOS 2 в самое ближайшее время

Фото: Xiaomi
Компания Xiaomi опубликовала обновленный список смартфонов и планшетов своих брендов и суббрендов, для которых собирается выпустить большое обновление HyperOS 2. В перечне присутствуют даже довольно старые модели.
В течение апреля должны обновиться вот эти:
А к лету апдейт получат такие модели:
Ожидается, что в HyperOS 2 будет встроен нейросетевой пакет опций — помощь при письме, распознавание и транскрибирование голоса, живые обои, улучшение фотографий и даже автоматический монтаж видеороликов.
Компания Xiaomi опубликовала обновленный список смартфонов и планшетов своих брендов и суббрендов, для которых собирается выпустить большое обновление HyperOS 2. В перечне присутствуют даже довольно старые модели.
- Xiaomi Mix Flip
- Redmi Note 13, 13 Pro, 13 Pro 5G, 13 Pro+ 5G, 13 5G
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 14, 14T, 14T Pro, 14 Ultra
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Xiaomi Smart Band 9 Pro.
В течение апреля должны обновиться вот эти:
- Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra, 13T, 13 Lite
- Xiaomi 12, 12T, 12T Pro, 12 Pro
- Xiaomi Mi 11, Mi 11 Ultra
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Redmi 13, 13C, 13C 5G
- Redmi Note 12, 12 5G, 12S, 12 Pro 5G, 12 Pro+ 5G
- Redmi 12, 12 5G
- Xiaomi Pad 6
- Redmi Pad Pro, Pad Pro 5G
- Redmi Pad SE, SE 8.7, SE 8.7 4G.
А к лету апдейт получат такие модели:
- Xiaomi 14 Pro+ 5G, 14 Pro 5G, 14 Pro, 14 5G
- Redmi A3 Pro
- Redmi 14C.
Ожидается, что в HyperOS 2 будет встроен нейросетевой пакет опций — помощь при письме, распознавание и транскрибирование голоса, живые обои, улучшение фотографий и даже автоматический монтаж видеороликов.
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