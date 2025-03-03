Эти смартфоны Xiaomi и Redmi начнут получать HyperOS 2 в самое ближайшее время

Компания Xiaomi опубликовала обновленный список смартфонов и планшетов своих брендов и суббрендов, для которых собирается выпустить большое обновление HyperOS 2. В перечне присутствуют даже довольно старые модели.

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Xiaomi Mix Flip

Redmi Note 13, 13 Pro, 13 Pro 5G, 13 Pro+ 5G, 13 5G

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 14, 14T, 14T Pro, 14 Ultra

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Xiaomi Smart Band 9 Pro.

Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra, 13T, 13 Lite

Xiaomi 12, 12T, 12T Pro, 12 Pro

Xiaomi Mi 11, Mi 11 Ultra

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Redmi 13, 13C, 13C 5G

Redmi Note 12, 12 5G, 12S, 12 Pro 5G, 12 Pro+ 5G

Redmi 12, 12 5G

Xiaomi Pad 6

Redmi Pad Pro, Pad Pro 5G

Redmi Pad SE, SE 8.7, SE 8.7 4G.

Xiaomi 14 Pro+ 5G, 14 Pro 5G, 14 Pro, 14 5G

Redmi A3 Pro

Redmi 14C.

Самыми первыми — до конца марта 2025 — HyperOS 2 получат следующие устройства:В течение апреля должны обновиться вот эти:А к лету апдейт получат такие модели:Ожидается, что в HyperOS 2 будет встроен нейросетевой пакет опций — помощь при письме, распознавание и транскрибирование голоса, живые обои, улучшение фотографий и даже автоматический монтаж видеороликов.