Эти смартфоны Xiaomi и Redmi начнут получать HyperOS 2 в самое ближайшее время

Олег

Фотo: Xiaomi

Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi опубликовала обновленный список смартфонов и планшетов своих брендов и суббрендов, для которых собирается выпустить большое обновление HyperOS 2. В перечне присутствуют даже довольно старые модели.

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Самыми первыми — до конца марта 2025 — HyperOS 2 получат следующие устройства:

  • Xiaomi Mix Flip
  • Redmi Note 13, 13 Pro, 13 Pro 5G, 13 Pro+ 5G, 13 5G
  • Xiaomi 13T Pro
  • Xiaomi 14, 14T, 14T Pro, 14 Ultra
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
  • Xiaomi Smart Band 9 Pro.

В течение апреля должны обновиться вот эти:

  • Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra, 13T, 13 Lite
  • Xiaomi 12, 12T, 12T Pro, 12 Pro
  • Xiaomi Mi 11, Mi 11 Ultra
  • Xiaomi 11 Lite 5G NE
  • Redmi 13, 13C, 13C 5G
  • Redmi Note 12, 12 5G, 12S, 12 Pro 5G, 12 Pro+ 5G
  • Redmi 12, 12 5G
  • Xiaomi Pad 6
  • Redmi Pad Pro, Pad Pro 5G
  • Redmi Pad SE, SE 8.7, SE 8.7 4G.

А к лету апдейт получат такие модели:

  • Xiaomi 14 Pro+ 5G, 14 Pro 5G, 14 Pro, 14 5G
  • Redmi A3 Pro
  • Redmi 14C.

Ожидается, что в HyperOS 2 будет встроен нейросетевой пакет опций — помощь при письме, распознавание и транскрибирование голоса, живые обои, улучшение фотографий и даже автоматический монтаж видеороликов. 

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