Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Эти старые смартфоны Xiaomi и Redmi только что получили новейшую HyperOS 3

Олег
Фото: Unsplash 

Компания Xiaomi завершает распространение большого апдейта для смартфонов под своим брендом и суббрендами. Об этом пишет Gizmochina.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, Xiaomi приблизилась к 100% развертыванию HyperOS 3 на базе Android 16 среди всех поддерживаемых смартфонов под брендами Xiaomi, Redmi и POCO, а также планшетов. Вот список устройств, которые получили апдейт в последние дни:

Смартфоны и планшеты:
  • Xiaomi MIX Fold 2
  • Xiaomi 12S Ultra
  • Xiaomi 12S Pro
  • Xiaomi 12S
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi Civi 2
  • Xiaomi Civi 3
  • Redmi K50 Ultimate Edition
  • Redmi Note 15R
  • Redmi Note 12 Turbo
  • Redmi Note 12T Pro
  • Redmi 14C
  • Redmi 14R 5G
  • Redmi Pad Pro 5G
  • Redmi Pad Pro (Wi-Fi)

Телевизоры:
  • Xiaomi TV S Mini LED
  • Серия Redmi TV MAX 2025
  • Серия Redmi A Pro
  • Серия Redmi A 2025 года.

В ближайшее время начнется тестирование и распространение HyperOS 3.1 с большим набором новых функций и изменениями в интерфейсе. 

2
Источник:
Gizmochina
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Xiaomi выпустила в России очки Mijia Smart Audio Glasses и наушники Redmi Buds 8 Lite
Титаническая прочность: в России начались продажи серии смартфонов REDMI Note 15
Обновление HyperOS 3 сломало смартфоны Redmi по всему миру

Рекомендации

Рекомендации

За вход через аккаунт Google или Apple — штраф до 700 тысяч рублей
Как отключить Liquid Glass в Telegram на Android
В четырех регионах России отключился проводной интернет. Вот объяснение
На смартфонах Samsung Galaxy замечено странное приложение: оно никому не нужно, но лезет везде

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии