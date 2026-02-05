Эти старые смартфоны Xiaomi и Redmi только что получили новейшую HyperOS 3

Фото: UnsplashСогласно источнику, Xiaomi приблизилась к 100% развертыванию HyperOS 3 на базе Android 16 среди всех поддерживаемых смартфонов под брендами Xiaomi, Redmi и POCO, а также планшетов. Вот список устройств, которые получили апдейт в последние дни:
Компания Xiaomi завершает распространение большого апдейта для смартфонов под своим брендом и суббрендами. Об этом пишет Gizmochina.
Компания Xiaomi завершает распространение большого апдейта для смартфонов под своим брендом и суббрендами. Об этом пишет Gizmochina.
Смартфоны и планшеты:
- Xiaomi MIX Fold 2
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi Civi 2
- Xiaomi Civi 3
- Redmi K50 Ultimate Edition
- Redmi Note 15R
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi 14C
- Redmi 14R 5G
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro (Wi-Fi)
Телевизоры:
- Xiaomi TV S Mini LED
- Серия Redmi TV MAX 2025
- Серия Redmi A Pro
- Серия Redmi A 2025 года.
В ближайшее время начнется тестирование и распространение HyperOS 3.1 с большим набором новых функций и изменениями в интерфейсе.