Эти старые смартфоны Xiaomi и Redmi только что получили новейшую HyperOS 3

Фото: Unsplash



Компания Xiaomi завершает распространение большого апдейта для смартфонов под своим брендом и суббрендами. Об этом пишет Gizmochina.

Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 3

Redmi K50 Ultimate Edition

Redmi Note 15R

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi 14C

Redmi 14R 5G

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad Pro (Wi-Fi)

Xiaomi TV S Mini LED

Серия Redmi TV MAX 2025

Серия Redmi A Pro

Серия Redmi A 2025 года.

Согласно источнику, Xiaomi приблизилась к 100% развертыванию HyperOS 3 на базе Android 16 среди всех поддерживаемых смартфонов под брендами Xiaomi, Redmi и POCO, а также планшетов. Вот список устройств, которые получили апдейт в последние дни:В ближайшее время начнется тестирование и распространение HyperOS 3.1 с большим набором новых функций и изменениями в интерфейсе.