Эти суперстильные Casio G-SHOCK захочет себе любой житель РФ. Особенно когда узнает цену

Олег
Фото: Casio G-SHOCK

Компания Casio выпустила две модели часов G-SHOCK, которые точно оценят российские пользователи. О новинках рассказали в Gizmochina.

Согласно источнику, речь идет о новой модели G-SHOCK Fire Package 2026, а также о старте глобальных продаж G-SHOCK GX-56UBB-1. Часы оформлены в лучших традициях суббренда: супермассивный защищенный корпус с выступами и агрессивными элементами в глубоком черном цвете. Черный негласно считается любимым цветом пользователей электроники в России; техника в таком цвете зачастую раскупается быстрее всего.


Фото: Casio G-SHOCK

Модель Fire Package 2026 имеет круглую форму корпуса и полуматовое покрытие. Материал комбинированный, из алюминия и полимеров. Модель GX-56UBB-1 в квадратном корпусе с черным матовым прорезиненым покрытием, а электронный дисплей отличается инверсной черной подложкой с светлыми цифрами.


Фото: Casio G-SHOCK

Обе модели продаются за 159 евро, что составляет около 14,5 тысяч рублей по курсу. С учетом бренда, дизайна и материалов прайс выглядит довольно привлекательным. 

Источник:
Gizmochina
