Это бесплатное приложение наконец наведет порядок на рабочем столе macOS

Многим маководам знакома ситуация: нашел для себя десяток полезных приложений, работающих в фоне, но каждое из них добавляет свой значок в статус-бар (или трей) рабочего стола. Со временем «шапка» экрана заполняется до середины или даже больше, что создает неопрятный вид.

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Отображаются постоянно

Появляются при наведении курсора

Всегда скрыты.