Это бесплатное приложение наконец наведет порядок на рабочем столе macOS

Многим маководам знакома ситуация: нашел для себя десяток полезных приложений, работающих в фоне, но каждое из них добавляет свой значок в статус-бар (или трей) рабочего стола. Со временем «шапка» экрана заполняется до середины или даже больше, что создает неопрятный вид.
- Отображаются постоянно
- Появляются при наведении курсора
- Всегда скрыты.
Помимо этого, утилита открывает дополнительные настройки статус-бара, например добавление тени, видимой границы для области со значками и текстом и другие фишки для оформления. Приложение скачивается на официальном сайте.