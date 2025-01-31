Это бесплатное приложение наконец наведет порядок на рабочем столе macOS

Олег

Ice


Многим маководам знакома ситуация: нашел для себя десяток полезных приложений, работающих в фоне, но каждое из них добавляет свой значок в статус-бар (или трей) рабочего стола. Со временем «шапка» экрана заполняется до середины или даже больше, что создает неопрятный вид.

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Вам поможет небольшое бесплатное приложение Ice. Оно позволяет разделить все ваши иконки в трее на три категории:

  • Отображаются постоянно
  • Появляются при наведении курсора
  • Всегда скрыты.
Ice

Ice

Menu Bar Item Spacing

Помимо этого, утилита открывает дополнительные настройки статус-бара, например добавление тени, видимой границы для области со значками и текстом и другие фишки для оформления. Приложение скачивается на официальном сайте

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