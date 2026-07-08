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Это бесплатное приложение наконец подружит Windows и macOS. Смотрите сами

Олег


Пользователи ОС от Apple и Microsoft не понаслышке знают о проблеме файловых систем. Нативная NTFS на Windows не дружит с macOS, настолько, что порой приходится держать отдельные флешки для каждого компьютера. 

Существует известное ПО Paragon NTFS, однако оно платное, а платить за софт в России сейчас зачастую невозможно. К счастью, разработчики не дремлют и выпустили альтернативу под названием Nigate — утитила для macOS с открытым исходным кодом. Она позволяет читать и записывать накопители «от Windows» — с файловой системой NTFS. 

После установки приложение будет «жить» в статус-баре, так что монтирование накопителей будет всегда под рукой. Оно автоматически распознает флешки с NTFS и поддерживает как Intel, так и Apple Silicon. Больше не придется форматировать накопители, чтобы подружить их с обеими ОС. К слову, если хотите иметь кроссплатформенную флешку для всех ОС сразу, отформатируйте ее в exFAT. 
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Источник:
GitHub
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