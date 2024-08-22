«Это безумие»: второй парализованный пациент Маска рубится в Counter Strike 2 силой мысли

На освоение технологии ушло менее пяти минут.
Как и предыдущий пациент, тело Алекса было парализовано из-за травмы спинного мозга. Ему провели операцию по установке мозгового импланта и, как заверяют специалисты Neuralink, операция прошла успешно, а парня выписали из уже на следующий день.
Чтобы разобраться в управлении через программный интерфейс, Алексу потребовалось менее пяти минут. Пациент начал прокачивать свои новые возможности в игре Counter Strike 2. Ранее в играх он использовал геймпад для людей с ограниченными возможностями. Но поскольку набор функций контроллера был ограничен, игрок не мог прицеливаться — только перемещаться по карте.
Теперь с помощью чипа Алекс может направлять персонажа силой мысли. Однако для более комфортной игры, он продолжает использовать прежний контроллер, как вспомогательный. Получается очень даже неплохо.
«Бегать очень приятно, я могу смотреть по сторонам, и мне не нужно двигать Quadstick (вид геймпада) влево и вправо... Я могу просто думать, куда смотреть. Это безумие», — поделился впечатлениями Алекс.
Также пациент осваивает управление программой для 3D-моделирования. Neuralink уже планирует вывести возможности Алекса на новый уровень, научив его мысленно прокручивать колесико мыши, масштабировать изображение на экране и перетаскивать элементы программы.