«Это безумие»: второй парализованный пациент Маска рубится в Counter Strike 2 силой мысли

Артем
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На освоение технологии ушло менее пяти минут.

Как и предыдущий пациент, тело Алекса было парализовано из-за травмы спинного мозга. Ему провели операцию по установке мозгового импланта и, как заверяют специалисты Neuralink, операция прошла успешно, а парня выписали из уже на следующий день.

Чтобы разобраться в управлении через программный интерфейс, Алексу потребовалось менее пяти минут. Пациент начал прокачивать свои новые возможности в игре Counter Strike 2. Ранее в играх он использовал геймпад для людей с ограниченными возможностями. Но поскольку набор функций контроллера был ограничен, игрок не мог прицеливаться — только перемещаться по карте. 

Теперь с помощью чипа Алекс может направлять персонажа силой мысли. Однако для более комфортной игры, он продолжает использовать прежний контроллер, как вспомогательный. Получается очень даже неплохо.

«Бегать очень приятно, я могу смотреть по сторонам, и мне не нужно двигать Quadstick (вид геймпада) влево и вправо... Я могу просто думать, куда смотреть. Это безумие», — поделился впечатлениями Алекс.



Также пациент осваивает управление программой для 3D-моделирования. Neuralink уже планирует вывести возможности Алекса на новый уровень, научив его мысленно прокручивать колесико мыши, масштабировать изображение на экране и перетаскивать элементы программы.
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Источник:
Twiktown
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