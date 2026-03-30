Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Это будет революционный iMac. Apple тестирует моноблок с OLED-дисплеем

Фархад


Отраслевые источники из Кореи сообщают, что Apple всерьёз рассматривает переход iMac на OLED-дисплеи. Это может стать одним из самых заметных апгрейдов линейки за последние годы.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Согласно утечкам, компания уже запросила у Samsung Display и LG Display тестовые 24-дюймовые панели с повышенной яркостью и точной цветопередачей. Если всё пойдёт по плану, это будет самый крупный OLED-дисплей в устройствах Apple. Речь идёт о панели с базовой яркостью в 600 нит и плотностью ~218 PPI. Это чуть выше текущего iMac с LCD-экраном на 500 нит. Но главными преимуществами OLED станут идеальный чёрный цвет, бесконечная контрастность и более глубокая картинка.

Интересно, что Samsung делает ставку на QD-OLED с повышенной плотностью пикселей (до ~220 PPI), а LG, в свою очередь, готовит более сложную 5-слойную W-OLED конструкцию с упором на яркость и энергоэффективность.

Единственный минус — сроки. По текущим данным, iMac OLED стоит ждать не раньше 2029-2030 года. До этого Apple продолжит обновлять линейку за счёт новых чипов.
0
Источник:
MacRumors
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Как скачать весь свой iCloud. Полный гайд по эвакуации контента на случай блокировки в России
Как оплачивать приложения, игры и подписки в App Store c 1 апреля 2026 года
Власти РФ хотят отключить оплату сервисов Apple с баланса SIM-карт. Угадайте, зачем

Рекомендации

Рекомендации

⚡️ Вышел долгожданный Telegram 12.3 — что нового
Такой будет iOS 27, и ее захотят все
9 причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro
Это неофициальное приложение YouTube гораздо лучше стандартного. Забирайте и наслаждайтесь!

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+228
Gabriel
Сомневаюсь. Если даже да, то ценник будет как у самолета.
2 часа назад в 21:32
#

Читайте также