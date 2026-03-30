Это будет революционный iMac. Apple тестирует моноблок с OLED-дисплеем

Отраслевые источники из Кореи сообщают, что Apple всерьёз рассматривает переход iMac на OLED-дисплеи. Это может стать одним из самых заметных апгрейдов линейки за последние годы.

Согласно утечкам, компания уже запросила у Samsung Display и LG Display тестовые 24-дюймовые панели с повышенной яркостью и точной цветопередачей. Если всё пойдёт по плану, это будет самый крупный OLED-дисплей в устройствах Apple. Речь идёт о панели с базовой яркостью в 600 нит и плотностью ~218 PPI. Это чуть выше текущего iMac с LCD-экраном на 500 нит. Но главными преимуществами OLED станут идеальный чёрный цвет, бесконечная контрастность и более глубокая картинка.Интересно, что Samsung делает ставку на QD-OLED с повышенной плотностью пикселей (до ~220 PPI), а LG, в свою очередь, готовит более сложную 5-слойную W-OLED конструкцию с упором на яркость и энергоэффективность.Единственный минус — сроки. По текущим данным, iMac OLED стоит ждать не раньше 2029-2030 года. До этого Apple продолжит обновлять линейку за счёт новых чипов.