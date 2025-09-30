Это был первый Pro Max. Apple отправила легендарный iPhone в утиль







Компания

Компания Apple официально добавила iPhone 11 Pro Max в список винтажных товаров. При этом маленький iPhone 11 Pro и базовый iPhone 11 в этот список не попали.

Несмотря на то, что iPhone 11 Pro Max теперь считается винтажным, его можно обновить до iOS 26. Вместе с iPhone компания также добавила в список Apple Watch Series 3. Apple считает устройство винтажным, если с момента прекращения его продажи прошло более пяти лет. Как правило, сервизные центры могут отказать в ремонте этих гаджетов, сославшись на отсутствие запчастей.

Если вы всё ещё пользуетесь iPhone 11 Pro Max, вероятно, лучше начать искать ему замену.