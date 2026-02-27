Это чехол мечты! Razer выпустила самый полезный аксессуар для ноутбуков с MagSafe для зарядки iPhone и AirPods







Популярный производитель геймерских аксессуаров Razer представил нетипичный для себя чехол для 16-дюймовых ноутбуков со встроенной функцией беспроводной зарядки смартфонов и других небольших устройств. Причём в нём даже намёка на RGB-подсветку и прочие светящиеся штуки нет.

Беспроводное зарядное устройство интегрировано в верхнюю часть чехла, а магниты служат защелкой, когда чехол закрыт и используется для переноски ноутбука. Питание на две площадки с MagSafe подается через кабель USB-C, который можно подключить к адаптеру питания мощностью 30 Вт и более или к Mac. Он может одновременно заряжать iPhone и AirPods.Мощность основной зарядки ограничена 15 Вт, но этого вполне хватит для нормальной подачи питания на смартфоны. Наушники или часы будут получать всего по 5 Вт. Внутри предусмотрена мягкая подкладка, которая защитит MacBook от царапин. Внешняя сторона выполнена из черного полиэстера, устойчивого к износу и защищающего ноутбук от дождя и влаги. Дополняют всё это усиленные углы, которые гарантируют отсутствие повреждений при случайных ударах.Чехол подходит для ноутбуков с диагональю экрана до 16 дюймов. Приобрести Razer Laptop Sleeve 16 With Wireless Charging for Devices можно на сайте Razer за $130.