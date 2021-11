Зарубежные журналисты заподозрили Apple в накрутке рейтинга собственных нативных приложений в App Store. На резкое повышение количества «звезд» нативного приложения «Подкасты» обратили внимание в The Verge.Ранее мы рассказывали, что, начиная с iOS 15, Apple позволила оставлять отзывы в App Store не только к сторонним, но и к своим собственным приложениям. Написать всё, что думаешь, теперь можно на странице таких программ, как «Книги», «Музыка», «Подкасты», «Карты» и многих других. Пользователи не замедлили воспользоваться этим и в течение нескольких недель буквально обрушили рейтинг большинству нативных iOS-приложений. Кажется, Apple решила исправить эту ситуацию — но совсем не «допиливанием» своего софта и не работой над ошибками.Сотрудники The Verge обратили внимание, что в App Store внезапно вырос рейтинг приложения «Подкасты» от Apple. Всего за месяц он изменился с «позорных» 1,8 звезды до вполне впечатляющих 4,6. С 9 ноября приложение «Подкасты» ежедневно получает тысячу и более оценок, причем подавляющее большинство из них — 5 звезд. При этом никаких масштабных обновлений «Подкастов» не было — приложение практически не изменилось за последние пару месяцев. Кстати, на момент публикации хейтеры, похоже, снова побеждают — рейтинг упал до 4,5.Журналисты утверждают, что, возможно, Apple воспользовалась для этого одной хитростью. По словам источника, во время прослушивания подкаст прерывается и на экране появляется баннер с просьбой оставить положительный отзыв в App Store. Подвох в том, что пользователь запросто может воспринять этот запрос как предложение оценить сам подкаст, а не приложение «Подкасты». Похоже, что именно так это и работает: под приложением уже появилась масса отзывов об отдельных подкастах или блогерах, а вовсе не о нем самом. Возможно, именно этот метод помог Apple получить такое количество положительных отзывов за короткое время.Сама Apple ответила на запрос The Verge и подтвердила, что действительно использует новый баннер с просьбой оставить отзыв и оценку в App Store; при этом компания отмечает, что ничего необычного в этом нет — «Подкасты» используют тот же самый API запросов, что и все остальные разработчики. Представитель Apple, предоставивший этот комментарий, попросил у The Verge не указывать его имени.Можно ли это назвать накруткой в полном смысле слова — вопрос открытый. Но факт остается фактом: по поисковому запросу «подкасты» нативное приложение «Подкасты» от Apple переместилось на первое место в рейтинге App Store во многих странах мира.