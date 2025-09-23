Это фиаско: мошенники научились подделывать сотовые вышки операторов, а защиты не существует

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

Мошенники начали использовать «СМС-бластеры» для рассылки фишинговых сообщений на телефоны и смартфоны находящихся рядом людей. Об этом пишет TechSpot.

Как известно, мобильные операторы давно развивают собственные системы противодействия спам-сообщениям через канал СМС. Однако разводилы технически подковались и технично обходят все эти механизмы там, где никто не ждал.

Согласно источнику, мошенники начали использовать портативные устройства, имитирующие сотовую вышку. Прибор размещается в автомобиле или даже рюкзаке, а потом доставляется в место скопления людей. Там их смартфоны начинают цепляться к фейковой «вышке», так как ее сигнал ближе и сильнее, а «вышка» в ответ шлет людям шквал фишинговых СМС. Некоторые устройства способны слать до 100 тысяч СМС в чат.

Поскольку такие сообщения не проходят через реальные операторские сети, то физически не могут быть отфильтрованы. После отправки «вышка» принудительно отключает смартфон жертвы и он автоматически цепляется обратно на оригинальную вышку. Способов защиты от такого рода «взлома» пока не существует. 

4
Комментарии

+78
Gabriel
Вы что-то поздно очухались. В Лондоне такие машины катают по городу уже несколько лет.
Другое дело в некоторых районах Лондона можно спокойно спрятаться в Ист Энд.
Там есть шикарный блошиный рынок Спайталфилдс на Петтикоут( улица такая), если жизнь забросит посетите не пожалеете. Только не в темное время суток не стоит туда ходить.
Сегодня в 17:49
#