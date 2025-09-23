Это фиаско: мошенники научились подделывать сотовые вышки операторов, а защиты не существует

Мошенники начали использовать «СМС-бластеры» для рассылки фишинговых сообщений на телефоны и смартфоны находящихся рядом людей. Об этом пишет TechSpot.

