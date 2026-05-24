«Это гигантский обман!»: Павел Дуров раскрыл грязный секрет WhatsApp

Артем


Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обрушился с жесткой критикой на «зеленого» конкурент. 

В своем официальном канале предприниматель назвал заявления о сквозном шифровании в WhatsApp «гигантским обманом» миллионов людей по всему миру.

Поводом для столь резкого высказывания стал крупный судебный иск, поданный властями американского штата Техас против корпорации Meta*. Руководство техногиганта обвиняют в том, что оно годами вводило пользователей в заблуждение, заявляя о полной конфиденциальности их данных, в то время как реальный контроль над чатами сохранялся.

По словам Дурова, у сотрудников конкурирующей платформы есть доступ практически к любым личным диалогам пользователей.

«Теперь мы наконец понимаем, что именно имел в виду создатель WhatsApp*, признавшись когда-то, что "продал приватность своих пользователей"», — резюмировал глава Telegram.



 *Организация Meta признана в РФ экстремистской, ее деятельность на территории страны запрещена.
3
Источник:
Telegram
Комментарии (2)

+34
Slepoy2.0
Зато он стабильно работает без VPN
Вчера в 16:33
+266
Gabriel
У всех мессенджеров есть доступ ко всему. Увы.
Вчера в 16:41
