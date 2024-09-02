Это идеальная мышь для смартфона, которую захочет каждый



В сети появился концепт аналога Apple Magic Mouse, но не для компьютера, а для смартфона. О нем написали в Yanko Design.



Согласно источнику, цифровой дизайнер Geontak Oh захотел решить проблему «лопатофонов», которыми невозможно управлять одной рукой. Он вдохновился «яблочной» мышью, которая имеет неоднозначную репутацию в плане юзабилити, и придумал идеальную мышь для смартфона.





Небольшое устройство представляет собой плоскость, разделенную на две части, и крепится на заднюю сторону смартфона. Площадка поменьше — это сенсорная панель, соединенная с кнопкой. По задумке, после небольшого периода привыкания пользователь может не глядя управлять указателем на экране смартфона и «кликать» по объектам. Такой тип управления решает «проблему одной руки» с большими смартфонами.У мыши для смартфона есть и свои недостатки. Например, неясно, какой тип крепления для него выбрать: приклеивание лишает возможности быстро снять мышь, когда она не нужна, а магнитный интерфейс присутствует далеко не во всех смартфонах. А еще это дополнительное устройство, которое нужно носить с собой и заряжать — если, конечно, не удастся реализовать обратную зарядку от смартфона.