Это идеальная мышь для смартфона, которую захочет каждый

Олег

Фото: Yanko Design


В сети появился концепт аналога Apple Magic Mouse, но не для компьютера, а для смартфона. О нем написали в Yanko Design.

Согласно источнику, цифровой дизайнер Geontak Oh захотел решить проблему «лопатофонов», которыми невозможно управлять одной рукой. Он вдохновился «яблочной» мышью, которая имеет неоднозначную репутацию в плане юзабилити, и придумал идеальную мышь для смартфона.

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Фото: Yanko Design
Фото: Yanko Design

Фото: Yanko Design
Фото: Yanko Design

Небольшое устройство представляет собой плоскость, разделенную на две части, и крепится на заднюю сторону смартфона. Площадка поменьше — это сенсорная панель, соединенная с кнопкой. По задумке, после небольшого периода привыкания пользователь может не глядя управлять указателем на экране смартфона и «кликать» по объектам. Такой тип управления решает «проблему одной руки» с большими смартфонами.

Фото: Yanko Design
Фото: Yanko Design

Фото: Yanko Design
Фото: Yanko Design

У мыши для смартфона есть и свои недостатки. Например, неясно, какой тип крепления для него выбрать: приклеивание лишает возможности быстро снять мышь, когда она не нужна, а магнитный интерфейс присутствует далеко не во всех смартфонах. А еще это дополнительное устройство, которое нужно носить с собой и заряжать — если, конечно, не удастся реализовать обратную зарядку от смартфона. 

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Источник:
Yanko Design
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Комментарии

tellurian
+1741
tellurian
Как по мне, не взлетит.
Сегодня в 20:03
#
Dmitriy
+1113
Dmitriy
А еще можно клавиатуру — механику сзади мобилки прилепить. Можно наощупь набирать текст, и экранная клава мешать не будет...
Сегодня в 20:30
#
+102
pruss
Я на такой тонкой туннельный синдром схватил. Еле руку вылечил.
2 часа назад в 20:56
#
+102
pruss
Но для пк, а не для смартфона :)
2 часа назад в 20:58
#

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