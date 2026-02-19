Это изменение в Google Maps огорчит пользователей и заставит искать замену



Компания Google ограничила возможности карт для части пользователей. Об этом пишет 9to5Google.

Согласно источнику, в сервисе Google Maps появилось новое ограничение. Пользователи, которые не вошли в аккаунт внутри приложения, теперь не смогут видеть фотографии локаций и заведений, а также читать отзывы к ним. Для них включается режим «ограниченного просмотра».Всплывающее окно при этом может сообщать, что такое может быть из-за «необычного трафика» в вашей сети или каких-то браузерных расширений, добавляя, «вход в Google Maps может помочь избежать повторного появления этого ограниченного функционала».Некоторые пользователи отмечают, что без авторизации они не видят даже многие предприятия и достопримечательности на карте как таковые. Если нажать на объект, то в сведениях будет только адрес, часы работы и номер телефона, а большая часть информации скрывается (меню, связанные места, отзывы, фото и видео, статус обслуживания и т д).Сама Google никак не комментировала и не объясняла эти изменения. Несомненно, они огорчат пользователей, которые предпочитают не входить в аккаунт, чтобы Google не собирала их данные.