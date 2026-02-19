Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Это изменение в Google Maps огорчит пользователей и заставит искать замену

Олег

Компания Google ограничила возможности карт для части пользователей. Об этом пишет 9to5Google.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, в сервисе Google Maps появилось новое ограничение. Пользователи, которые не вошли в аккаунт внутри приложения, теперь не смогут видеть фотографии локаций и заведений, а также читать отзывы к ним. Для них включается режим «ограниченного просмотра».

Всплывающее окно при этом может сообщать, что такое может быть из-за «необычного трафика» в вашей сети или каких-то браузерных расширений, добавляя, «вход в Google Maps может помочь избежать повторного появления этого ограниченного функционала».

Некоторые пользователи отмечают, что без авторизации они не видят даже многие предприятия и достопримечательности на карте как таковые. Если нажать на объект, то в сведениях будет только адрес, часы работы и номер телефона, а большая часть информации скрывается (меню, связанные места, отзывы, фото и видео, статус обслуживания и т д).

Сама Google никак не комментировала и не объясняла эти изменения. Несомненно, они огорчат пользователей, которые предпочитают не входить в аккаунт, чтобы Google не собирала их данные. 

-1
Источник:
9to5Google
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Google снова взломала iOS. Владельцы Android-смартфонов будут в восторге!
В Android исправлена глупейшая проблема современных смартфонов. Почему нельзя было сразу так сделать?
Это нововведение от Google мигом превратит Android в iOS. Отказаться нельзя

Рекомендации

Рекомендации

На смену электросамокатам приходит новая беда, и она хуже прежней. Встречайте на тротуарах
iOS 26.2 преобразит ваш iPhone
Можно, но зачем: «АвтоВАЗ» мемно ответил на самые больные вопросы о своих машинах
Релиз iOS 26.2 изменит ваш iPhone, и это не шутка

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+17
aleksandrovich
А ими еще кто-то пользуется в рф ?))
14 минут назад
#