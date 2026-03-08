Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Это лучшая покупка года для ухода за собой! Вы точно оцените

Олег



Продолжаем делиться с вами необычными и практичными находками с AliExpress. Сегодня расскажем о триммере для ногтей — этот девайс кажется полным бредом, пока не попробуешь его сам. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Казалось бы, что может быть проще и очевиднее книпсеров (щипчиков для ногтей): их знают все, они есть в каждом доме и не требуют освоения. При виде электронную штуку с движущимися элементами возникает ощущение, что это ни при каких обстоятельствах не может быть удобно. Однако стоит всего раз попробовать триммер для ногтей — и брать в руки книпсеры больше никогда не захочется. 


Фото: AliExpress

Триммером почти невозможно состричь больше, чем требуется, или пораниться — на корпусе есть ограничитель, и вы четко контролируете глубину подстрижки. Триммер подрезает ногтевую пластину таким образом, что ее не нужно подтачивать пилкой. Но, пожалуй, главный плюс — от триммера совсем нет мусора, а значит вы больше никогда не найдете «выстреливший» от клипсера ноготь в люстре или на обеденном столе. 

Купить триммер для ногтей можно по этой ссылке на AliExpress. Модель продается в четырех цветах, работает от перезаряжаемого аккумулятора и имеет встроенную вращающуюся пилку. Доставка в течение недели с небольшим. 
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Лучшие наушники для бега от UGREEN отдают за три копейки. Дешевле уже не будет
Этот копеечный аксессуар сэкономит вам тысячи рублей на счетах за электричество
6 лучших и дешевых альтернатив Apple AirTag в 2026 году

Рекомендации

Рекомендации

Самый популярный техноблогер в мире выбрал лучшие смартфоны 2025 года
Apple внедрила в iOS гениальный обход любой блокировки общения в мессенджере
Стоит ли обновляться до iOS 26.2 в России? Что с банками, приложениями, автономностью
iOS 26.2 включает одну неприятную настройку. Лучше её отключить

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии