Это лучшая покупка года для ухода за собой! Вы точно оцените

Продолжаем делиться с вами необычными и практичными находками с AliExpress. Сегодня расскажем о триммере для ногтей — этот девайс кажется полным бредом, пока не попробуешь его сам.
Фото: AliExpress
Триммером почти невозможно состричь больше, чем требуется, или пораниться — на корпусе есть ограничитель, и вы четко контролируете глубину подстрижки. Триммер подрезает ногтевую пластину таким образом, что ее не нужно подтачивать пилкой. Но, пожалуй, главный плюс — от триммера совсем нет мусора, а значит вы больше никогда не найдете «выстреливший» от клипсера ноготь в люстре или на обеденном столе.
Купить триммер для ногтей можно по этой ссылке на AliExpress. Модель продается в четырех цветах, работает от перезаряжаемого аккумулятора и имеет встроенную вращающуюся пилку. Доставка в течение недели с небольшим.