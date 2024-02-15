На айфонах престанут работать многие приложения. Это месть Apple за снятие ограничений с iOS

Появилось подозрение, что это какой-то временный баг, который будет устранён в следующей сборке iOS 17.4, но нет — так и было задумано. Как выяснил сайт 9to5Mac, на сайте Apple для разработчиков объясняется, почему PWA-приложения больше не могут работать. Дело в том, что они созданы на движке WebKit (том же самом, что используется в Safari), а с недавних пор Евросоюз обязал Apple законом Digital Markets Act предусмотреть выбор браузера, который может использоваться по умолчанию вместо Safari.
PWA-приложения работают в изолированной среде (как и обычные приложения) именно из-за использования WebKit. Без такой изоляции они могли бы получить доступ к данным в других приложениях, а также возможность использовать камеру, микрофон и геолокационные данные без разрешения и ведома пользователя. При этом Apple оставит возможность закреплять на домашний экран иконки сайтов, но они будут открываться не как отдельное приложение, а в браузере.
Примечательно, что в Android тоже есть приложения, собранные на базе сайтов, и они прекрасно работают независимо от того, какой браузер выбран в качестве основного. Не исключено, что Apple лукавит, когда говорит, что PWA-приложения станут опасными в условиях, когда пользователям разрешено выбирать браузер по умолчанию, но также есть вероятность, что из-за новых требований Евросоюза компании пришлось перестроить iOS таким образом, что эти приложения действительно могли бы получить неограниченный и неконтролируемый доступ к конфиденциальным данным, что недопустимо с точки зрения безопасности.
PWA-приложения перестанут работать на устройствах, которые продаются в странах Евросоюза, поэтому жителям России стоит внимательно обращать внимание на происхождение айфона при покупке. Есть вероятность, что этим ограничением будут обладать только версии устройств для ЕС, а у остальных модификаций их не будет.
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