В 2018 компания MWM Motors представила многообещающий Luka EV, позднее в 2019 году производитель продемонстрировал транспортное средство под названием Exodia, но в итоге оказалось, что это всего лишь испытательная платформа для компонентов и основатель MWM Морис Уорд попросил СМИ не писать о нем. Теперь автопроизводитель поделился информацией о своем новом автомобиле Spartan. На первый взгляд может показаться, что перед нами УАЗ Хантер или даже УАЗ-469, но это полностью электрифицированный автомобиль.Spartan не полноприводный электрокар. По словам автопроизводителя, предполагаются различные варианты аккумуляторов, емкость которых варьируется от 56 до 90 кВт-ч. Несмотря на эти данные, MWM не сообщает о возможном запасе хода Spartan. Что касается салона, расположенный справа руль намекает на то, что транспортное средство в первую очередь ориентировано на Великобританию, где компания обещает запустить продажу во втором квартале 2020 года.Как бы это странно не звучало, компания также упоминает, что Spartan будет доступен в бензиновых вариантах. Производитель пока не уточняет, будет ли это оригинальный двигатель внутреннего сгорания от УАЗ, в таком случае Spartan — это всего лишь смена логотипов, либо MWM установит новый, который будет соответствовать строгим британским нормам к выхлопному выбросу.