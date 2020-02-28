В 2018 компания MWM Motors представила многообещающий Luka EV, позднее в 2019 году производитель продемонстрировал транспортное средство под названием Exodia, но в итоге оказалось, что это всего лишь испытательная платформа для компонентов и основатель MWM Морис Уорд попросил СМИ не писать о нем. Теперь автопроизводитель поделился информацией о своем новом автомобиле Spartan. На первый взгляд может показаться, что перед нами УАЗ Хантер или даже УАЗ-469, но это полностью электрифицированный автомобиль.
Spartan не полноприводный электрокар. По словам автопроизводителя, предполагаются различные варианты аккумуляторов, емкость которых варьируется от 56 до 90 кВт-ч. Несмотря на эти данные, MWM не сообщает о возможном запасе хода Spartan. Что касается салона, расположенный справа руль намекает на то, что транспортное средство в первую очередь ориентировано на Великобританию, где компания обещает запустить продажу во втором квартале 2020 года.
Как бы это странно не звучало, компания также упоминает, что Spartan будет доступен в бензиновых вариантах. Производитель пока не уточняет, будет ли это оригинальный двигатель внутреннего сгорания от УАЗ, в таком случае Spartan — это всего лишь смена логотипов, либо MWM установит новый, который будет соответствовать строгим британским нормам к выхлопному выбросу.
Spartan не полноприводный электрокар. По словам автопроизводителя, предполагаются различные варианты аккумуляторов, емкость которых варьируется от 56 до 90 кВт-ч. Несмотря на эти данные, MWM не сообщает о возможном запасе хода Spartan. Что касается салона, расположенный справа руль намекает на то, что транспортное средство в первую очередь ориентировано на Великобританию, где компания обещает запустить продажу во втором квартале 2020 года.
Как бы это странно не звучало, компания также упоминает, что Spartan будет доступен в бензиновых вариантах. Производитель пока не уточняет, будет ли это оригинальный двигатель внутреннего сгорания от УАЗ, в таком случае Spartan — это всего лишь смена логотипов, либо MWM установит новый, который будет соответствовать строгим британским нормам к выхлопному выбросу.
Сообщается, что другие европейские рынки получат версию Spartan с левосторонним управлением позже в 2020 году. Помимо этого, чешский производитель пока не уточнил подробных технических характеристик, цен и информации об элементах питания.
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Источник:
Бразильская компания
Википедия
The Brazilian subsidiary of Navistar International, specialised in the manufacturing of diesel engines for Latin American automotive applications. Until 2005, it was known as MWM Motores Diesel Ltda
Дата основания: 1953 г.
Количество сотрудников: 3 000