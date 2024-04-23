«Это нормально»: в «Сколково» испекли хлеб с личинками

Артем
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Так сдоба дольше сохраняет свежесть и не черствеет, считают ученые инновационного центра.

О новом составе хлебобулочных изделий рассказал «Коммерсантъ». Компания «Биолаборатория» (входит в состав «Сколково»), занялась выпечкой хлеба с добавлением личинок черной мухи львинки. Обычно их используют в качестве корма для аквариумных рыбок, черепах, а также свиней, кур и других сельскохозяйственных животных и птиц. Однако ученые, по их словам, нашли несколько практичных и даже оздоровительных свойств экзотического насекомого и для человека.

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Основатель проекта Геннадий Иванов заявляет, что при добавлении пары грамм протеина насекомого на килограмм муки, выпечка дольше сохраняет свежесть — не черствеет и не и не портится от пяти до семи суток.

«Привыкание к мысли, что это нормально и даже полезно, должно идти постепенно. И когда люди почувствуют эффект от этой мухи на бытовом уровне, заметят, что стали реже болеть,— они намного спокойнее будут воспринимать насекомых в составе лекарств и продуктов питания»,— рассказал основатель «Биолаборатории».

Согласно исследованиям ученых, жир тропических личинок не токсичен, не вызывает аллергии и состоит из нескольких групп природных антибиотиков. А также лечит ОРВИ, способствует ускоренному заживлению ран и может применяться в медицине и входить в состав косметических средств.

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Кроме того, «Биолаборатория» уже выпустила тестовую партию пресервов с добавлением личинок, что увеличило их срок до полугода.
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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

+4763
Carter_Mayers
Ипанутые, скоро хуже китайцев станем, им то норма, есть всякую хрень и экзотику. Наши же, ***аны, лишь бы бабла на ровном месте срубить и из воздуха. Вложений чтобы на одну копейку, а выхлоп миллион чтобы был. Хорошо что вообще, не ем хлеб практически. Отказаться будет элементарно от порожняка такого. ***на бы ещё туда добавили, вообще бесплатно бы было
2 часа назад в 00:02
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+26
Brightside
Каждому желающему и так ежедневно раздают по лопате ***на с экранов телевизера😂
час назад в 01:06
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