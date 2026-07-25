Это нововведение One UI 9 заставит владельцев Samsung Galaxy быть внимательнее. После 13 неправильных паролей смартфон придется сбрасывать

Компания Samsung рассказала о новых правилах защиты экрана блокировки в One UI 9.0. Обновление значительно усложнит подбор PIN-кода, графического ключа или пароля: после нескольких неудачных попыток смартфон начнет увеличивать время ожидания, а после 13-й ошибки полностью заблокируется.Система блокировки работает поэтапно. После пяти неправильных попыток устройство заблокируется на одну минуту, после шестой — на пять минут, затем время ожидания будет постепенно увеличиваться до 24 часов после двенадцатой ошибки. Если пользователь введет неверные данные в тринадцатый раз подряд, смартфон можно будет вернуть к работе только через полный сброс к заводским настройкам с удалением всех локальных данных.При этом Samsung предусмотрела защиту от случайных ошибок. Если один и тот же неправильный PIN-код или пароль вводится несколько раз подряд, система не будет считать каждую попытку отдельно. Кроме того, перед достижением критического лимита смартфон предупредит пользователя о количестве оставшихся попыток.Новые правила распространяются даже на владельцев устройств, которые пользуются разблокировкой по отпечатку пальца или лицу. По требованиям Android резервный PIN-код, пароль или графический ключ все равно необходимо вводить хотя бы раз в 72 часа. После сброса устройства также сработает защита от кражи, поэтому для повторной активации потребуется войти в ранее привязанные аккаунты Samsung и Google.Компания рекомендует заранее включить резервное копирование данных, чтобы не потерять важную информацию.