Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Это нововведение в ChatGPT заставит пользователи убежать к конкурентам

Фархад



Портал The Verge сообщает, что с сегодняшнего дня некоторые пользователи ChatGPT будут видеть рекламу. Причём маркетинговые карточки будут отображаться в бесплатном тарифе и даже в подписке ChatGPT Go.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Представители OpenAI отмечают, что пока реклама находится в тестовой фазе. Все вставки будут чётко обозначены. Они появляются под ответами чат-бота и не влияют на сам текст. Пользователи смогут закрывать объявления и указывать причины, а также узнавать, почему конкретная реклама им показывается.

Также реклама не будет появляться у пользователей младше 18 лет и в чатах с чувствительными темами, включая здоровье, психическое здоровье и политику. Пользователи ChatGPT Plus и Pro пока освобождены от любых промо-материалов.

Забавно, что реклама в ChatGPT появилась спустя сутки после старта рекламной кампании одного из конкурентов в лице Anthropic (Claude) со слоганом «no ads in AI» (нет рекламе в ИИ).

1
Источник:
The Verge
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Kling AI научился создавать видео по шаблону и клонировать персонажей
Невероятно, но факт: Стив Джобс предсказал появление Apple Intelligence
Можно ли научить искусственный интеллект думать как собака

Рекомендации

Рекомендации

За вход через аккаунт Google или Apple — штраф до 700 тысяч рублей
Как отключить Liquid Glass в Telegram на Android
В четырех регионах России отключился проводной интернет. Вот объяснение
На смартфонах Samsung Galaxy замечено странное приложение: оно никому не нужно, но лезет везде

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии