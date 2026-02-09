Это нововведение в ChatGPT заставит пользователи убежать к конкурентам







Портал The Verge сообщает, что с сегодняшнего дня некоторые пользователи ChatGPT будут видеть рекламу. Причём маркетинговые карточки будут отображаться в бесплатном тарифе и даже в подписке ChatGPT Go.

Представители OpenAI отмечают, что пока реклама находится в тестовой фазе. Все вставки будут чётко обозначены. Они появляются под ответами чат-бота и не влияют на сам текст. Пользователи смогут закрывать объявления и указывать причины, а также узнавать, почему конкретная реклама им показывается.Также реклама не будет появляться у пользователей младше 18 лет и в чатах с чувствительными темами, включая здоровье, психическое здоровье и политику. Пользователи ChatGPT Plus и Pro пока освобождены от любых промо-материалов.Забавно, что реклама в ChatGPT появилась спустя сутки после старта рекламной кампании одного из конкурентов в лице Anthropic (Claude) со слоганом «no ads in AI» (нет рекламе в ИИ).