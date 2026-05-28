Это нововведение YouTube ждали буквально все. Наслаждайтесь!

Видеохостинг начал помечать ИИ-видео независимо от того, согласен автор или нет. Об этом пишет MacRumors.Согласно источнику, YouTube объявил о внедрении масштабной автоматической системы обнаружения нейросетей в контенте. Видеоролики начинают маркироваться плашкой «Значительное использование фотореалистичного ИИ» вне зависимости от того, помечал ли сам автор ролик как нейросетевой или созданный с частичным применением ИИ.Для длинных роликов плашка будет отображаться над описанием и чуть ниже плеера, а для Shorts — накладываться прямо на ролик. Маркировка будет применяться к фотореалистичному контенту, который может ввести людей в заблуждение, а не просто к нереалистичном кадрам. Также в описании будет указываться, что контент является «нереалистичным, анимированным или слегка измененным».Даже с учетом этой новой системы от авторов всё еще ожидается, что они будут отмечать использование ИИ при выгрузке видео. Если ролик был помечен автоматикой ошибочно, креатор может вручную сменить эту плашку в настройках. Однако видео, созданные при помощи ИИ-инструментов самого YouTube, «размаркировать» не получится.