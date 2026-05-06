Это большое обновление ChatGPT понравится буквально каждому

Олег


Компания OpenAI выпустила большой апдейт языковой модели ChatGPT, которая стала менее эмоциональной и более точной. Подробности у MacRumors. 

Согласно источнику, чат-бот получил обновленный ИИ GPT-5.5 Instant, причем как в платной, так и в бесплатной версии. GPT-5.5 Instant лучше справляется с такими задачами, как анализ изображений, ответы на вопросы по научным тематикам и выбор момента для использования веб-поиска для получения более точного ответа. С платной подпиской ответы также могут быть персонализированы с помощью контекста из прошлых чатов, файлов и Gmail. 

Пожалуй, самым заметным изменением будет то, что ответы стали «более лаконичными и по существу, не теряя при этом содержательности» и не утратив индивидуальности ChatGPT. Информация теперь будет подаваться без лишнего форматирования, смайликов и уточняющих вопросов. Новая версия уже доступна всем пользователям ChatGPT по умолчанию. 
Источник:
MacRumors
Комментарии (1)

Ckor_30
+787
Ckor_30
А можно пожалуйста профиль для работы скинуть сюда для iPhone
Сегодня в 13:37
