Это большое обновление ChatGPT понравится буквально каждому

Компания OpenAI выпустила большой апдейт языковой модели ChatGPT, которая стала менее эмоциональной и более точной. Подробности у MacRumors.

Согласно источнику, чат-бот получил обновленный ИИ GPT-5.5 Instant, причем как в платной, так и в бесплатной версии. GPT-5.5 Instant лучше справляется с такими задачами, как анализ изображений, ответы на вопросы по научным тематикам и выбор момента для использования веб-поиска для получения более точного ответа. С платной подпиской ответы также могут быть персонализированы с помощью контекста из прошлых чатов, файлов и Gmail.Пожалуй, самым заметным изменением будет то, что ответы стали «более лаконичными и по существу, не теряя при этом содержательности» и не утратив индивидуальности ChatGPT. Информация теперь будет подаваться без лишнего форматирования, смайликов и уточняющих вопросов. Новая версия уже доступна всем пользователям ChatGPT по умолчанию.