Это «обновление» Windows заставит тебя страдать

Фото: UnsplashСогласно источнику, метод использует социальную инженерию. Мошенник создает полноэкранную веб-страницу, имитирующую предложение установить критическое обновление Windows — фейк воссоздается с точностью до кадров анимации, визуально окно очень похоже на системное. Под кнопку «Установить» подсовывается вредоносное ПО, которое тут же разворачивается на ПК.
Хакеры нашли новый способ обманывать пользователей ПК. О нем пишет Howtogeek.
Чтобы обойти антивирусные системы, хакеры добавляют еще одно или несколько диалоговых окон — это может быть просьба пройти «проверку на робота» или что-то не менее повседневное. Человек думает, что скачивает и устанавливает крайне важное «обновление Windows», а на самом деле своими руками разворачивает на компьютере троян.
Чтобы системы безопасности ПК не обнаружили скрытую работу вируса, хакеры маскируют вредоносный код под PNG-файлы, так что пользователь может очень долго не подозревать о заражении. К сожалению, спасти от таких атак может только собственная внимательность к деталям.