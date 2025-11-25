Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Это «обновление» Windows заставит тебя страдать

Олег
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash 

Хакеры нашли новый способ обманывать пользователей ПК. О нем пишет Howtogeek.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, метод использует социальную инженерию. Мошенник создает полноэкранную веб-страницу, имитирующую предложение установить критическое обновление Windows — фейк воссоздается с точностью до кадров анимации, визуально окно очень похоже на системное. Под кнопку «Установить» подсовывается вредоносное ПО, которое тут же разворачивается на ПК.

Чтобы обойти антивирусные системы, хакеры добавляют еще одно или несколько диалоговых окон — это может быть просьба пройти «проверку на робота» или что-то не менее повседневное. Человек думает, что скачивает и устанавливает крайне важное «обновление Windows», а на самом деле своими руками разворачивает на компьютере троян.

Чтобы системы безопасности ПК не обнаружили скрытую работу вируса, хакеры маскируют вредоносный код под PNG-файлы, так что пользователь может очень долго не подозревать о заражении. К сожалению, спасти от таких атак может только собственная внимательность к деталям. 

0
Источник:
How-to-Geek
Cсылки по теме:
На Windows 11 появилась полезная функция, которая давно есть в macOS
Нашли гениальный способ передачи файлов между Android, iOS, Windows и macOS
Всем геймерам с видеокартами NVIDIA нужно срочно обновиться

Рекомендации

Рекомендации

Слышали про Unisimka? Попробовал новинку, которая добавляет eSIM в неподдерживаемые смартфоны
Apple Watch больше не самые желанные часы в мире — их подвинул другой перспективный бренд
В мессенджер MAX добавят необходимую опцию, которой никогда не будет в WhatsApp
Водители в РФ нашли идеальную замену китайским машинам и активно переходят на нее

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

samOsebe
+659
samOsebe
А зачем ставить обновления не из стандартного пункта обновлений?
17 минут назад
#