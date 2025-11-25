Это «обновление» Windows заставит тебя страдать

Фото: Unsplash



Хакеры нашли новый способ обманывать пользователей ПК. О нем пишет Howtogeek.

Согласно источнику, метод использует социальную инженерию. Мошенник создает полноэкранную веб-страницу, имитирующую предложение установить критическое обновление Windows — фейк воссоздается с точностью до кадров анимации, визуально окно очень похоже на системное. Под кнопку «Установить» подсовывается вредоносное ПО, которое тут же разворачивается на ПК.Чтобы обойти антивирусные системы, хакеры добавляют еще одно или несколько диалоговых окон — это может быть просьба пройти «проверку на робота» или что-то не менее повседневное. Человек думает, что скачивает и устанавливает крайне важное «обновление Windows», а на самом деле своими руками разворачивает на компьютере троян.Чтобы системы безопасности ПК не обнаружили скрытую работу вируса, хакеры маскируют вредоносный код под PNG-файлы, так что пользователь может очень долго не подозревать о заражении. К сожалению, спасти от таких атак может только собственная внимательность к деталям.