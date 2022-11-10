Это офисное кресло Volkswagen, которое невозможно не захотеть

Автопроизводитель Volkswagen представил новый вид «транспорта» для офисных работников — свое фирменное кресло со всеми атрибутами кроссовера. Об этом написали в New Atlas.Офисное кресло Volkswagen оснащено электродвигателем и парой педалей. Оно ездит с максимальной скоростью до 20 км/ч, а запас хода от одного заряда составляет 12 км. Получается, что прямо на нем можно съездить в туалет или к холодильнику.Чтобы удобно «парковаться», кресло оснащено камерой заднего вида и парктрониками на 360 градусов. Встроенная мультимедийная система позволит поразвлечься в поездке, а сенсорный дисплей на левом поручне дает возможность удобно управлять всеми фишками девайса.Но это еще не всё. Volkswagen учла, что офисная работа зачастую затягивается дотемна, поэтому кресло оборудовано двумя фарами и несколькими RGB-светодиодами. Сиденье с подогревом поможет не подмерзнуть длинными зимними вечерами.Внешне кресло выполнено в стиле автомобилей Volkswagen: окраска в «металлик», колеса с литыми 4-дюймовыми дисками и логотип бренда на подголовнике.В свободную продажу кресло пока выпускать не планируется, но оно будет доступно для тест-драйва в салонах Volkswagen и других брендовых точках.