Кресло Дичь

Это офисное кресло Volkswagen, которое невозможно не захотеть

Олег

Автопроизводитель Volkswagen представил новый вид «транспорта» для офисных работников — свое фирменное кресло со всеми атрибутами кроссовера. Об этом написали в New Atlas. 

VW

Офисное кресло Volkswagen оснащено электродвигателем и парой педалей. Оно ездит с максимальной скоростью до 20 км/ч, а запас хода от одного заряда составляет 12 км. Получается, что прямо на нем можно съездить в туалет или к холодильнику.

Чтобы удобно «парковаться», кресло оснащено камерой заднего вида и парктрониками на 360 градусов. Встроенная мультимедийная система позволит поразвлечься в поездке, а сенсорный дисплей на левом поручне дает возможность удобно управлять всеми фишками девайса.

VW

Но это еще не всё. Volkswagen учла, что офисная работа зачастую затягивается дотемна, поэтому кресло оборудовано двумя фарами и несколькими RGB-светодиодами. Сиденье с подогревом поможет не подмерзнуть длинными зимними вечерами. 

Внешне кресло выполнено в стиле автомобилей Volkswagen: окраска в «металлик», колеса с литыми 4-дюймовыми дисками и логотип бренда на подголовнике.

В свободную продажу кресло пока выпускать не планируется, но оно будет доступно для тест-драйва в салонах Volkswagen и других брендовых точках. 

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Источник:
New Atlas
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