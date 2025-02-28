Это отвратительно! Дизайн iPhone 17 будет просто ужасным

Фархад

iPhone 17

Наверняка вы уже видели последние рендеры линейки iPhone 17, где «прошки» больше похожи на Poco X6, чем на девайсы Apple. Спешим вас огорчить: похоже, компания окончательно остановилась на этом дизайне.

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Авторитетный инсайдер Сонни Диксон поделился следующими изображениями в посте на X (Twitter). На рендерах видно, что базовый iPhone 17 не будет отличаться от iPhone 16, iPhone 17 Air будет похож на Pixel 9, а вот iPhone 17 Pro и 17 Pro Max выглядят просто ужасно. Поскольку Сонни ещё не ошибался с утечками относительно дизайна будущих устройств Apple, именно такими и будут флагманы 2025 года.

iPhone 17
iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 Air
Ожидается, что Apple представит новую серию в середине сентября. Скорее всего, уже весной станут известны расцветки и другие подробности об iPhone 17 от поставщиков компонентов.
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Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
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Комментарии

+3
MARTIN_lUMET
Хоть как то будет понятно что у тебя крайняя версия прошки😂
Вчера в 20:02
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