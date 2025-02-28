Это отвратительно! Дизайн iPhone 17 будет просто ужасным







Наверняка вы уже видели последние рендеры линейки Наверняка вы уже видели последние рендеры линейки iPhone 17 , где «прошки» больше похожи на Poco X6 , чем на девайсы Apple . Спешим вас огорчить: похоже, компания окончательно остановилась на этом дизайне. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Авторитетный инсайдер Сонни Диксон поделился следующими изображениями в посте на X (Twitter). На рендерах видно, что базовый iPhone 17 не будет отличаться от iPhone 16, iPhone 17 Air будет похож на Pixel 9, а вот iPhone 17 Pro и 17 Pro Max выглядят просто ужасно. Поскольку Сонни ещё не ошибался с утечками относительно дизайна будущих устройств Apple, именно такими и будут флагманы 2025 года.Ожидается, что Apple представит новую серию в середине сентября. Скорее всего, уже весной станут известны расцветки и другие подробности об iPhone 17 от поставщиков компонентов.