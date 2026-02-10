Это печальное изменение заставит вас отказаться от ChatGPT и срочно искать ему замену

Компания OpenAI нашла новый способ заработка на самом популярном в мире чат-боте, и многим это совсем не понравится. Свежие подробности у How-to-geek.
«Реклама не влияет на ответы, которые дает ChatGPT, и мы сохраняем ваши разговоры с ChatGPT в тайне от рекламодателей. Рекламодатели не имеют доступа к вашим чатам, истории чатов, воспоминаниям или личным данным. Рекламодатели получают только обобщенную информацию о том, насколько эффективно работают их объявления, например, количество просмотров или кликов».
Реклама будет выглядеть как баннеры прямо внутри переписки с чат-ботом, которые будут соответствовать тематике общения. Например, пользователь спросил «идеи для обеда на работе», и ChatGPT ответит списком предложений, за которым следует реклама доставки еды. Едва ли такое порадует постоянных пользователей нейросети.
На данном этапе все спонсорские баннеры внутри ChatGPT будут помечаться, но эксперты считают, что следующим этапом станет ее внедрение прямо в ответы чат-бота — то есть, нативная интеграция. Если это случится, то наверняка побудит многих пользователей отказаться от ChatGPT и найти ему замену без рекламы.