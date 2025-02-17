Это поразительно: энтузиаст упаковал iPhone SE в корпус Windows Phone
Фархад Усманов
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Если вы когда-нибудь хотели посмотреть, как бы выглядела легендарная Nokia Lumia 1020, если бы она работал не на Windows, а под управлением iOS, зацените этот проект реддитора.
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Пользователи Reddit под ником OceanDepth95028 создал модифицировнный гибрид iPhone SE 3 в корпусе Nokia Lumia 1020. Получилось довольно круто. Энтузиасту удалось перенести все компоненты, в непредназначенный под них каркас. Например, он смог установить заднюю камеру в круглый блок, адаптировать Taptic Engine и сканер Touch ID, а тажке лоток SIM-карты, вспышку и даже порт Lightning.
К слову, Touch ID пришлось установить на задней панели, чтобы сохранить дизайн Lumia 1020. А вот кнопку спуска затвора камеры Lumia 1020 (похожа на Camera Control в iPhone 16) заменили на вторую кнопку уменьшения громкости. Впрочем, при запуске камеры её можно использовать для съёмки.
Вы можете прочитать полный пост Reddit для получения более подробной информации, а также дополнительных фотографий.