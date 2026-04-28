Это приложение перевернет вашу работу со скриншотами на macOS. Тут есть буквально всё

Олег


Мы периодически рассказываем о небольших полезных приложениях для macOS, которые делают работу на Mac удобнее и быстрее. Сегодня речь пойдет о бесплатной утилите Snapzy, которая буквально переворачивает взаимодействие со скриншотами. 

В macOS есть нативный инструмент для создания скриншотов, но его возможности очень ограничены: можно сделать снимок или видеозапись всего экрана, отдельной области или окна, а постредактирования нет вовсе. Snapzy предлагает в том числе захват выделенной области с переключением режима окна вручную, скриншот с прокруткой, извлечение текста, захват прозрачного объекта с обрезкой фона, захват тени окна, скрытие значков/виджетов рабочего стола, быстрый скриншот во время записи и многое другое. 

Скринкаст можно сохранить как видео или GIF, поверх записи доступно наложение щелчков мыши или клавиатуры, создание гибких аннотаций в реальном времени, а после записи — обрезка, масштабирование и так далее. В приложении есть русский язык, также есть темы оформления. распространяется оно бесплатно и требует как минимум macOS 13 Ventura. После установки может потребоваться ручное подтверждения запуска, как на скриншоте ниже. Тонкости настройки можно найти на странице проекта в GitHub

Источник:
GitHub
