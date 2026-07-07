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Это приложение поможет, если Mac тупит, глючит или завис

Олег


Компьютеры Mac известны стабильной работой, однако со временем пользователи могут столкнуться с падением производительности или зависаниями системы. В системе существует «Дисковая утилита», но она проверяет лишь накопитель. 

Мы нашли бесплатное приложение Techtool Lite от компании Micromat для комплексной диагностики системы и «железа». Программа позволяет в один клик протестировать оперативную память, проверить исправность диска, структуру разделов и определить уровень износа аккумулятора. Также она предлагает сетевой монитор для анализа подключенных к локальной сети устройств и базовые функции обслуживания: очистку системного кэша, восстановление баз данных macOS для ускорения работы интерфейса и так далее. Программа совместима с Mac на процессорах Intel и Apple Silicon. 



Разработчик предлагает и платную версию программы с функциями вроде восстановления удаленных файлов, тестирование внешних дисков и диагностика встроенных датчиков. Однако большинству пользователей будет достаточно Lite-версии безо всяких покупок. При загрузке утилиты требуется указать email для рассылок, но позже от этого можно отказаться. 

Ранее мы публиковали большой каталог бесплатных macOS-приложений с открытым исходным кодом. 
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Источник:
Digital Trends
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