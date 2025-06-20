Это приложение приносит на iPhone коронную опцию Google Pixel, причем совершенно бесплатно

Фото: UnsplashСогласно источнику, приложение называется Project Indigo и использует при съемке нашумевший алгоритм «вычислительной фотографии», который прославил смартфоны Pixel как лучшие камерофоны. В разработке участвует Марк Левой, тот самый, кто помогал создавать ПО для камеры смартфонов Google.
Компания Adobe выпустила новое iOS-приложения для фотосъемки. Оно работает по таким же принципам, как и ПО камеры Google Pixel — подробности в Phone Arena.
Компания Adobe выпустила новое iOS-приложения для фотосъемки. Оно работает по таким же принципам, как и ПО камеры Google Pixel — подробности в Phone Arena.
При съемке захватывается до 32 кадров, после чего они объединяются в один снимок — таким образом достигается снижение шума, лучший динамический диапазон и более чистые тени. Также утилита позволяет применять ручные настройки ISO, баланса белого, выдержки и так далее. Слева на примерах — снимки, сделанные на штатную камеру iPhone 16 Pro Max, а справа — то же самое, но через Project Indigo:
Фото: Adobe
Фото: Adobe
Приложение можно установить на iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, а также на iPhone 14 и более новые модели под управлением минимум iOS 18.5. Однако наилучшие результаты можно получить с iPhone 15 Pro и более новых моделей. Любопытно, что для Android утилита пока недоступна.
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