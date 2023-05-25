Это приложение скрыто записывает звук с Android-смартфонов. От него нужно срочно избавиться

Фархад
Record
Фото: Android Authority

Исследователь безопасности из Essential Security Against Evolving Threats (ESET) Лукас Стефанко обнаружил, что популярное приложение для записи экрана на Android под названием iRecorder Screen Recorder втихаря подслушивало пользователей.

Разработчики разместили программу в Play Store в сентябре 2021 года, что помогло ему пройти проверку. Спустя год в одном из обновлений в приложение добавили скрытую функцию записи звука со смартфона каждые 15 минут. Полученные файлы пересылались по зашифрованной ссылке на сервер разработчика.

Стефанко рассказал, что вредоносный код основан на трояне для удалённого доступа Android RAT AhMyth. Стоит отметить, что после обращения в Google компания удалила приложение из стора, но его уже успели скачать более 50 000 раз.

К сожалению, подобные приложения-шпионы часто встречаются на платформе Google, поэтому лучше не устанавливать всё подряд и не разрешать всем приложениям доступ к микрофону и камере, если вы переживаете за свою конфиденциальность.
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Источник:
The Verge
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