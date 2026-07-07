Это простое улучшение продаст вам iPhone 18 Pro Max лучше любых нейросетей и суперкамер
Фото: Gemini
Компания Apple собирается увеличить емкость аккумуляторов в своих будущих флагманах. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, в китайской нормативной базе С3 появились данные о емкости АКБ для будущих iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Модели смартфонов там прямо не называются, но есть все основания полагать, что речь идет именно о них. И, похоже, автономность новинок существенно подрастет, что может стать причиной обновиться с прошлых моделей. Если верить инсайдам, то iPhone 18 Pro получит батарею на 4056 мАч в Китае и 4288 мАч в США, а iPhone 18 Pro Max — 5391 мАч в Китае и 5567 мАч в США. Вот сравнительная табличка для удобства:
Различия в емкости для Китая и США объясняются тем, что в китайские версии встраивается лоток для пластиковой SIM-карты, а для Америки производятся версии только с eSIM. Слот занимает лишнее место, поэтому АКБ приходится уменьшать.
Помимо увеличенного аккумулятора, модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max должны получить укороченный Dynamic Island, камеру с переменной диафрагмой и модем Apple C2.
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