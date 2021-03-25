5G

Оператор сотовой связи МТС поставил рекорд скорости в сети 5G на коммерчески доступном смартфоне. Motorola Edge+ показал скорость скачивания около 4 Гбит/с — это максимальный показатель, достигнутый к настоящему времени в России и Европе.

Motorola Edge+ продаётся в России за 69 990 рублей. В Москве у МТС открыто полтора десятка пилотных зон, в которых уже можно оценить преимущества 5G, но в них скорость передачи данных вряд ли будет столь высокой — стоит рассчитывать примерно на 1  Гбит/с.

Тесты осуществлялись в лаборатории МТС на оборудовании Ericsson Radio System (базовых станциях Ericsson AIR 1281 с полосой сигнала 800 МГц) в миллиметровом диапазоне n258 24,25-27,5 ГГц. На сегодня это единственный разрешённый 5G-диапазон в России, который также будет использоваться в Европе.


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