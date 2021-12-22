

Впервые за последние несколько лет WhatsApp уступил первенство своему конкуренту по количеству трафика на территории России. Об этом сообщает отечественный оператор мобильной связи «Мегафон».



Согласно статистическому исследованию «Мегафона», Telegram впервые вышел вперед среди всех мессенджеров по количеству трафика. До сих пор несменяемым лидером в этом показателе был WhatsApp, который теперь переместился на второе место. Telegram лидирует в 50 регионах России, что составляет бОльшую часть нашей страны. Продуктом Павла Дурова пользуются в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской области, Челябинской области, Забайкальском крае и Чувашской Республике. А вот на Северном Кавказе WhatsApp остается на первом месте — доля его трафика составляет около 76%.



В целом, если брать статистику по всей стране без сегментации по регионам, то WhatsApp всё еще лидирует с долей в 48% против 44% у Telegram. Источник отмечает, что за последний год количество трафика WhatsApp сократилось на четверть (25%) — это значит, что первенство Telegram совсем скоро «доберется» и до самых отдаленных мест страны. Его доля выросла на 26% за тот же период.



На третьем месте с огромным разрывом «плетется» Viber — им пользуются около 11% россиян.



Вообще за 2021 год доля российского трафика всех мессенджеров вместе взятых увеличилась почти вдвое — а точнее, на 87%. Люди всё больше переходят на мессенджеры с обычных телефонных звонков.





