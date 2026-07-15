Это секретное приложение удаляет весь мусор и спам из Windows одним нажатием. Оно должно быть на каждом ПК!

Сторонний разработчик выложил на GitHub небольшую бесплатную утилиту для очистки и облегчения Windows. Она называется Win11Debloat — простой и легкий скрипт PowerShell, который помогает быстро очистить Windows от мусора и настроить ее под себя. Он автоматически удаляет предустановленные приложения, отключает слежку и убирает лишние элементы интерфейса, избавляя вас от долгой ручной настройки.
Скрипт отлично подходит и для продвинутых пользователей. В нем есть удобное управление через командную строку, поддержка режима аудита и возможность настраивать другие учетные записи на компьютере. Также вы можете сохранить свои настройки в файл, чтобы быстро перенести их на другие устройства.
Установить его можно следующим образом:
- Скачайте и распакуйте ZIP-файл со страницы проекта
- Перейдите в папку Win11Debloat
- Дважды щелкните Run.bat файл, чтобы запустить скрипт.
- Если окно консоли сразу закрывается и ничего не происходит, разрешите скрипту запустить его от имени администратора.
Разработчики постарались сделать скрипт максимально безопасным, однако все изменения вы вносите на свой страх и риск. Если после оптимизации системы что-то пойдет не так, вы всегда можете сообщить об ошибке авторам проекта. Вряд ли что-то подобное можно найти в Microsoft Store.