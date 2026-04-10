Это странное нововведение YouTube заставит зрителей уйти и искать другие платформы

Google представила для YouTube новую функцию, которая упростит жизнь блогерам, но едва ли понравится зрителям. О ней пишет Phone Arena.

Согласно источнику, в YouTube появилась возможность создать собственного цифрового аватара, похожего на себя. Процесс начинается с записи короткого селфи-видео в приложении YouTube или YouTube Create, во время которого сервис дает подсказки для лучшего сканирования лица и голоса. Когда «оцифровка» блогера закончена, он может вводить текстовый промт, а нейросеть генерирует 8-секундные реалистичные ролики с его «лицом» (аватаром).Если соединить несколько таких клипов, получится целый видеоролик, который исключает необходимость снимать себя самого, при этом позволяет продолжить создавать и публиковать контент в любых условиях. Функция будет доступна владельцам каналов старше 18 лет по всему миру, за исключением ЕС.Многим зрителям может не понравиться такой подход, особенно если платформу наводнят нейросетевые аватары. Большинство смотрят блогеров именно ради их самих, а не только для получения информации. А еще страшно представить, что может случиться, если цифровые аватары известных людей утекут в руки злоумышленников.