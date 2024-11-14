«Это удар по многим людям»: глава Мосфильма попросил Путина вернуть YouTube





Карен Шахназаров рассказал президенту, к чему привело замедление сервиса. Карен Шахназаров рассказал президенту, к чему привело замедление сервиса. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Я поделился с Владимиром Владимировичем своим мнением о заморозке YouTube. Я считаю ее не очень целесообразной. Безусловно, там есть всякое. Но те, кто смотрит и читает какие-то гадости, они все равно обходят любые ограничения. А вот фильмы стало сложнее смотреть — это удар по многим людям [...] Владимир Владимирович сказал, что посмотрит. Не уверен, что он в это тотально вовлечен, но, во всяком случае, я этот вопрос поднял», — объяснил режиссер.

Свою позицию советский режиссер изложил на встрече с Владимиром Путиным в Кремле. По его мнению, толка от его замедления мало, а вот смотреть классику советского кино российскому зрителю стало значительно сложнее.Шахназаров уточнил, что будет рад если Rutube и VK выйдут на тот же уровень, что и YouTube, однако пока они очень далеки по охватам.Ранее Шахназаров сообщал, что у «Мосфильма» свыше 6 млн подписчиков на YouTube. Cтудия входит в шестерку крупнейших каналов, где выкладываются отреставрированные версии фильмов.