«Это удар по многим людям»: глава Мосфильма попросил Путина вернуть YouTube

Артем


Карен Шахназаров рассказал президенту, к чему привело замедление сервиса.

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Свою позицию советский режиссер изложил на встрече с Владимиром Путиным в Кремле. По его мнению, толка от его замедления мало, а вот смотреть классику советского кино российскому зрителю стало значительно сложнее.

«Я поделился с Владимиром Владимировичем своим мнением о заморозке YouTube. Я считаю ее не очень целесообразной. Безусловно, там есть всякое. Но те, кто смотрит и читает какие-то гадости, они все равно обходят любые ограничения. А вот фильмы стало сложнее смотреть — это удар по многим людям [...] Владимир Владимирович сказал, что посмотрит. Не уверен, что он в это тотально вовлечен, но, во всяком случае, я этот вопрос поднял», — объяснил режиссер.

Шахназаров уточнил, что будет рад если Rutube и VK выйдут на тот же уровень, что и YouTube, однако пока они очень далеки по охватам.

Ранее Шахназаров сообщал, что у «Мосфильма» свыше 6 млн подписчиков на YouTube. Cтудия входит в шестерку крупнейших каналов, где выкладываются отреставрированные версии фильмов.
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Источник:
Известия
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Комментарии

+3
Vadim
То eсть ему пофиг, что ютуб нарушает законы РФ и просит Путина посмотреть на это сквозь пальцы а то у канала подписчики уходят.
час назад в 21:10
#
+1187
Grealex Vadim
Тут РКН затесался.
8 минут назад
#
+1187
Grealex
Хоть кто-то озвучил проблему. Молодец.
9 минут назад
#

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