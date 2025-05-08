Это уровень Apple! Xiaomi выпустила гениальную стиралку, которую захочет любая хозяйка

Компания Xiaomi представила новую стиральную машину сразу с двумя барабанами. О ней написали в IT Home.

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Согласно источнику, девайс получил лаконичное название Mijia Dual Zone Washing Machine Pro. У него есть функции стирки и сушки в одном корпусе; при этом есть также два барабана. Один стандартный, на 10 кг загрузки, для обычной ежедневной стирки, а второй маленький для деликатной стирки небольших вещей — к примеру, нижнего белья. Оба барабана могут работать одновременно, при этом они отделены друг от друга: вода и моющие средства в них не смешиваются, режимы стирки тоже разные.Машина работает на инверторном моторе с прямым приводом — самое бесшумное и энергоэффективное решение на сегодняшний день. Она сама определяет массу заложенных в нее вещей, после чего выдает пропорциональное количество средства для стирки и воды. Если дверца остается закрытой более получаса после завершения стирки, включается вентиляция, чтобы белье не обзавелось лишними ароматами.Mijia Dual Zone Washing Machine Pro будет стоить около $600 (примерно 50 тысяч рублей по курсу), продажи в Китае стартуют 13 мая.