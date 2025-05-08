Это уровень Apple! Xiaomi выпустила гениальную стиралку, которую захочет любая хозяйка

Олег

Фото: Xiaomi

Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi представила новую стиральную машину сразу с двумя барабанами. О ней написали в IT Home.

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Согласно источнику, девайс получил лаконичное название Mijia Dual Zone Washing Machine Pro. У него есть функции стирки и сушки в одном корпусе; при этом есть также два барабана. Один стандартный, на 10 кг загрузки, для обычной ежедневной стирки, а второй маленький для деликатной стирки небольших вещей — к примеру, нижнего белья. Оба барабана могут работать одновременно, при этом они отделены друг от друга: вода и моющие средства в них не смешиваются, режимы стирки тоже разные.

Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Машина работает на инверторном моторе с прямым приводом — самое бесшумное и энергоэффективное решение на сегодняшний день. Она сама определяет массу заложенных в нее вещей, после чего выдает пропорциональное количество средства для стирки и воды. Если дверца остается закрытой более получаса после завершения стирки, включается вентиляция, чтобы белье не обзавелось лишними ароматами.

Mijia Dual Zone Washing Machine Pro будет стоить около $600 (примерно 50 тысяч рублей по курсу), продажи в Китае стартуют 13 мая. 

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Источник:
IT Home
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Комментарии

+964
Paspartu
Хозяйка захочет генитальную стиралку
Вчера в 18:01
#
+665
law
Хаер вроде уже сделал с 2 барабанами?)
Вчера в 20:23
#
+9
Slepoy2.0
А чинить эту машинку если что в Китай?
Вчера в 22:45
#
+995
hate_u
Уровень Apple ? Не знал что у них есть стиральные машины.
Сегодня в 10:50
#
Yuri Konst
+64
Yuri Konst hate_u
Влажные мечты автора же)
Сегодня в 11:35
#