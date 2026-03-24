Это уже не шутки: Claude научился работать на Mac вместо человека, пока его вообще нет рядом

Компания Anthropic выкатила мощное обновление для Claude AI — теперь инструменты Claude Code и Cowork способны буквально пользоваться вашим Mac вместо вас. Если у ИИ нет прямого доступа к сервисам вроде Slack или Google Calendar, он просто начинает работать как человек: кликает, открывает окна, перемещается по экрану и выполняет задачи вручную.

Система действует максимально автономно. Claude может запускать приложения, открывать файлы, работать в браузере и даже использовать инструменты разработчика — без дополнительной настройки. Всё это завязано на новой функции Dispatch, которая позволяет выдать задачу со смартфона и получить готовый результат уже на компьютере. Например, можно удалённо попросить ИИ экспортировать презентацию в PDF и сразу прикрепить её к встрече — даже если вы вне дома.При этом технология пока не идеальна. В Anthropic прямо заявляют: система ещё развивается, иногда допускает ошибки и требует осторожности. Особенно важно это учитывать при работе с чувствительными данными. Поэтому доступ к приложениям выдается только с разрешения пользователя, а сама архитектура построена по принципу «сначала безопасность».По сути, это более удобная и безопасная версия нашумевшего OpenClaw — локального ИИ-агента, который стал вирусным благодаря интеграциям с мессенджерами. Но если OpenClaw требует сложной настройки и знаний, решение Claude работает из коробки. Пока функция доступна только на macOS и находится в стадии превью для подписчиков Claude Pro и Max.