Это заняло целую вечность: Apple наконец-то выпустила чёрную клавиатуру для iPad Air







Вместе с чередой крупных анонсов Apple решила под шумок выпустить новую версию клавиатуры Magic Keyboard для iPad Air. Теперь она доступна в чёрном цвете.

Ранее клавиатура Magic Keyboard для iPad Air выпускалась только в белом цвете, что странно, поскольку изначально этот аксессуар выпускался для iPad Pro и iPad Air как в чёрном, так и в белом цвете. В прошлом году её заменила обновлённая версия с алюминиевым корпусом, подсветкой и трекпадом с тактильной отдачей. Но целый год любителям печатать большие тексты на планшетах приходилось страдать с белой клавиатурой, которая, к слову, моментально пачкается от любых прикосновений.

Клавиатура Magic Keyboard для iPad Air стоит $269 за 11-дюймовую версию и $319 за 13-дюймовую.