Этот аксессуар для смартфона за 65 рублей измеряет артериальное давление не хуже тонометра

Олег

Фото: UC San Diego

Фото: UC San Diego

Ученые из США разработали небольшой аксессуар для смартфона, которые умеет измерять давление. Об этом пишет New Atlas.

Согласно источнику, разработкой девайса BPClip занимается группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Его корпус распечатывается на 3D-принтере и крепится к углу смартфона в то место, где обычно расположена вспышка камеры. После этого нужно включить фонарик и прижать палец к отверстию в приборе. 

Внутри измерителя присутствует пружина, которая позволяет сделать замеры с разным усилием нажатия. Специальное приложение на смартфоне делает снимки участка пальца, подсвеченного фонариком-вспышкой, и анализирует его состояние и цвет. В результате алгоритм вычисляет текущее систолическое и диастолическое артериальное давление пользователя.

Медицина
Фото: UC San Diego

Ученые утверждают, что в процессе сравнительного тестирования результаты измерения BPClip во всех случаях соответствовали измерению с помощью манжеты. Сейчас себестоимость аксессуара составляет 80 центов, или около 65 рублей, но при массовом производстве она снизится до 10 центов, или 8 рублей. 

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Источник:
New Atlas
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Комментарии

+132
Sergey2048
А стоимость программы ?
часов назад в 12:03
#
tellurian
+5014
tellurian
Какая будет цена до конечного пользователя?
54 минуты назад
#
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