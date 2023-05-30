Этот аксессуар для смартфона за 65 рублей измеряет артериальное давление не хуже тонометра

Ученые из США разработали небольшой аксессуар для смартфона, которые умеет измерять давление. Об этом пишет New Atlas.Согласно источнику, разработкой девайса BPClip занимается группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Его корпус распечатывается на 3D-принтере и крепится к углу смартфона в то место, где обычно расположена вспышка камеры. После этого нужно включить фонарик и прижать палец к отверстию в приборе.Внутри измерителя присутствует пружина, которая позволяет сделать замеры с разным усилием нажатия. Специальное приложение на смартфоне делает снимки участка пальца, подсвеченного фонариком-вспышкой, и анализирует его состояние и цвет. В результате алгоритм вычисляет текущее систолическое и диастолическое артериальное давление пользователя.Ученые утверждают, что в процессе сравнительного тестирования результаты измерения BPClip во всех случаях соответствовали измерению с помощью манжеты. Сейчас себестоимость аксессуара составляет 80 центов, или около 65 рублей, но при массовом производстве она снизится до 10 центов, или 8 рублей.