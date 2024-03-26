Этот аксессуар превращает два девайса Apple в маленький iMac

Олег

Фото: Yanko Design


В сети появился концепт чехла-корпуса для Mac Studio, который превращает его в небольшой ретро iMac. Фото показали в Yanko Design.

Согласно источнику, автором необычного кейса стал цифровой дизайнер Скотт Ю-Джан. Он придумал, как объединить сразу несколько устройств Apple в одном корпусе, при этом украсив им рабочий стол. Свое создание он назвал Macintosh Studio.

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Фото: Yanko Design

Пластиковый короб в виде оригинального iMac надевается на Mac Studio, оставляя открытой лишь его нижнюю часть и заднюю сторону с портами. Вместо дисплея у него слот для iPad mini 6: планшет вставляется сверху и подключается к Mac 90-градусным кабелем USB-С. Таким образом айпад работает как основной или дополнительный монитор для Mac Studio (через Sidecar) и при этом остается всегда заряжен.

Фото: Yanko Design

Фото: Yanko Design

Фото: Yanko Design

Фото: Yanko Design

При желании можно добавить и другие компоненты. Например, сбоку есть выдвижной крючок для AirPods Max, а сзади — место для внешних жестких дисков. Конфигураций и цветов может быть множество, поскольку корпус печатается на 3D-принтере. 


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Источник:
Yanko Design
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Комментарии

tellurian
+1232
tellurian
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