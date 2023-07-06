Этот странный автомобиль проехал 2500 км на 1 кг топлива. Догадались, на чем он ездит?

Олег

Авто


Студенты из Нидерландов смогли проехать на экспериментальном автомобиле почти 2500 км, потратив минимум топлива. Об этом пишет Popsci.

Согласно источнику, эксперимент провели студенты из Делфтского технологического университета в Нидерландах. Они побили мировой рекорд Гиннеса по наибольшему расстоянию, которое можно проехать на полных баках водородного топлива.

В воскресенье, 25 июня команда студентов загрузилась в автомобиль Ecorunner XIII и проехала на нем 2488,4 километра, ни разу не заправляясь. На всю дорогу они потратили всего 1 кг водородного топлива. Путь занял 71,5 часа, ребята сменяли друг друга после двух часов за рулем.

Предыдущий рекорд по дальности хода на водородном топливе был поставлен автомобилем Renault Zoe — тогда он проехал 2056 км. 

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Источник:
Popsci
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Комментарии

+63
Nikodimus73
Можно подробнее? Ну или ссылку на источник.. Интересная тема..
2 часа назад в 14:39
#
Mers
+4466
Mers
Этих ребят, как и их автомобиль, больше никто не видел)
час назад в 14:59
#
+27
AID_000532.de84d79c8a3443e6b9a1993d8b635201.1027 Mers
Это в России такое обычно происходит. А вот в других странах с этим все ок. На водородном топливе машины есть в Японии и Китае. И при чем там производство их налажено, хоть и не в таких больших объемах, как хотелось бы.
час назад в 15:26
#
Mers
+4466
Mers AID_000532.de84d79c8a3443e6b9a1993d8b635201.1027
Слишком дорогая станция заправки и малое их количество. Возможно многие наши дети и будут ездить на таких машинах (или внуки), но явно не мы.
З.Ы. Это же была шутка, ну…
30 минут назад
#
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