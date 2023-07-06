Этот странный автомобиль проехал 2500 км на 1 кг топлива. Догадались, на чем он ездит?

Студенты из Нидерландов смогли проехать на экспериментальном автомобиле почти 2500 км, потратив минимум топлива. Об этом пишет Popsci.
Согласно источнику, эксперимент провели студенты из Делфтского технологического университета в Нидерландах. Они побили мировой рекорд Гиннеса по наибольшему расстоянию, которое можно проехать на полных баках водородного топлива.
В воскресенье, 25 июня команда студентов загрузилась в автомобиль Ecorunner XIII и проехала на нем 2488,4 километра, ни разу не заправляясь. На всю дорогу они потратили всего 1 кг водородного топлива. Путь занял 71,5 часа, ребята сменяли друг друга после двух часов за рулем.
Предыдущий рекорд по дальности хода на водородном топливе был поставлен автомобилем Renault Zoe — тогда он проехал 2056 км.