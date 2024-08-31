Этот будильник не орет на ухо, а будит вас по утрам… запахом

Олег

Фото: Yanko Design


В сети появился концепт необычного будильника, который лишен раздражающих факторов в виде громких звуков. О нем написали в Yanko Design.

Устройство под названием Sunrise придумали цифровые дизайнеры Марко Филипич и Мати Папалини. Они решили, что просыпаться под резкие звуки будильника это неприятно, поэтому их нужно срочно заменить на что-то более располагающее к хорошему дню. И создали будильник-кофеварку.

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Фото: Yanko Design
Фото: Yanko Design

Фото: Yanko Design
Фото: Yanko Design

Каждый день в заданное пользователем время небольшая капсульная кофемашина на прикроватной тумбочке начинает варить кофе. Комната наполняется приятным ароматом, который будит её обитателя приятно и ненавязчиво. У основания кофеварки есть электронные часы, так что она вполне способна заменить еще и их. Бонусом является возможность протянуть руку и взять стакан свежего кофе, даже не вставая с кровати. 

Фото: Yanko Design
Фото: Yanko Design

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Источник:
Yanko Design
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Комментарии

+196
antonchik55
Вот только звуки воды во сне иногда побуждают справлять нужду в живую 😂
Вчера в 17:10
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Dmitriy
+1109
Dmitriy
Ну будить чудесным рёвом помпы кофемашины — такое себе.
— Вам кофе в постель или в чашке?
Вчера в 18:04
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