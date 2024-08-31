Этот будильник не орет на ухо, а будит вас по утрам… запахом



В сети появился концепт необычного будильника, который лишен раздражающих факторов в виде громких звуков. О нем написали в Yanko Design.



Устройство под названием Sunrise придумали цифровые дизайнеры Марко Филипич и Мати Папалини. Они решили, что просыпаться под резкие звуки будильника это неприятно, поэтому их нужно срочно заменить на что-то более располагающее к хорошему дню. И создали будильник-кофеварку.









Фото: Yanko Design





Фото: Yanko Design



Каждый день в заданное пользователем время небольшая капсульная кофемашина на прикроватной тумбочке начинает варить кофе. Комната наполняется приятным ароматом, который будит её обитателя приятно и ненавязчиво. У основания кофеварки есть электронные часы, так что она вполне способна заменить еще и их. Бонусом является возможность протянуть руку и взять стакан свежего кофе, даже не вставая с кровати. Фото: Yanko DesignКаждый день в заданное пользователем время небольшая капсульная кофемашина на прикроватной тумбочке начинает варить кофе. Комната наполняется приятным ароматом, который будит её обитателя приятно и ненавязчиво. У основания кофеварки есть электронные часы, так что она вполне способна заменить еще и их. Бонусом является возможность протянуть руку и взять стакан свежего кофе, даже не вставая с кровати.