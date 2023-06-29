Этот гениальный аксессуар даст вторую жизнь вашей старой советской гитаре. Она станет умной

Олег

Гитара (советская)


Компания HyVibe представила аксессуар для акустической гитары, который превращает её в «умную». О нём рассказали в New Atlas.

Согласно источнику, речь идет о комплекте для модификации обычной акустической гитары. Он называется HyVibe Essential и состоит из модуля с процессором, пользовательского интерфейса, двух приводов, пьезодатчика и выходного кабеля.

Производитель заявляет, что набор можно установить на любую акустическую гитару «за считанные минуты, не вырезая отверстий и не используя никаких инструментов». Комплектный датчик регистрирует вибрации от перебора струн, которые обрабатываются процессором — далее он активирует приводы под верхней частью. В результате пользователь может получить разные эффекты, вроде хоруса, реверберации, изменения высоты тона и так далее. Эффекты можно выбирать на специальном пульте с «крутилками».

Фото: HyVibe
Фото: HyVibe

Фото: HyVibe

Помимо этого, Essential содержит Bluetooth-модуль, и гитару с установленным «умным» комплектом можно подключать к смартфону — благодаря этому пользователь может делать записи, настраивать эквалайзер и многое другое. Подключить гитару можно и к MIDI-контроллеру. Встроенного аккумулятора хватает на 10 часов использования.



К сожалению, ценник нельзя назвать гуманным, но с другой стороны Essential действительно способен дать вторую жизнь вашей акустической гитаре — например, той, что осталась вам в советское наследство. Комплект продается на краудфандинге Indiegogo за $240. 

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Источник:
New Atlas
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