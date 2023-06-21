Этот гениальный MagSafe-аксессуар добавляет запись любых звонков на iPhone

На Kickstarter собирают средства на производства MagSafe-диктофона для iPhone. О нем рассказали в Phone Arena.Как известно, в iOS установлен запрет на запись звонков. Для этой цели можно использовать сторонние приложения, однако они будут записывать разговоры не с линии связи, а через встроенные в смартфон микрофоны. Как следствие, собеседника «на той стороне» слышно довольно плохо, ведь разговорные микрофоны в iPhone расположены внизу.Небольшой аксессуар под названием Magmo Pro призван решить эту проблему. Он придуман специально для записи звонков, но специальных разрешений в iOS у него нет — девайс пишет разговоры на собственные микрофоны. Преимущество перед сторонним софтом в том, что MEMS-микрофоны у Magmo Pro расположены как сверху, так и снизу, что дает гораздо лучшее качество записи.Magmo Pro крепится на iPhone с помощью интерфейса MagSafe и имеет встроенный аккумулятор емкостью 500 mAh. Разработчики заверяют, что его точно хватит на рабочий день. Полученные записи аксессуар передает в собственное iOS-приложение — там же ими можно управлять.На данный момент Magmo Pro уже собрало на $5000 больше заявленной цели; его представят в октябре текущего года по цене в $169. Есть большая вероятность, что китайские умельцы скопируют аксессуар и будут продавать его на AliExpress гораздо дешевле.