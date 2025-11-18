Этот iPhone получит монструозно огромный аккумулятор







В преддверии скорого выхода первого складного смартфона Apple в сети продолжает появляться всё больше подробностей. В этот раз инсайдеры раскрыли ёмкость его батареи. Спойлер: это будет самый огромный аккумулятор в истории iPhone.

По данным южнокорейского инсайдера yeux1122, Apple тестирует аккумулятор ёмкостью 5400-5800 мАч, что сделает его самым крупным среди всех существующих моделей iPhone. Напомним, iPhone 17 Pro Max в версии eSIM оснащён батареей ёмкостью 5088 мАч.Что касается сравнения с уже представленными на рынке складными смартфонами, Google Pixel 10 Pro Fold предлагает аккумулятор ёмкостью 5015 мАч, а Samsung Galaxy Z Fold 7 — всего 4400 мАч, поэтому любой смартфон в заявленном тестовом диапазоне обеспечит более продолжительное время автономной работы.Интересно, что ранее аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо заявил о планах компании по использованию аккумуляторов высокой плотности, поскольку Apple уделяет большое внимание повышению энергоэффективности складного iPhone Fold.Ожидается, что складной iPhone Fold или iPhone Ultra получит 7,8-дюймовый гибкий дисплей, 5,5-дюймовый внешний, две основные камеры, сканер Touch ID в кнопке питания, а также модем Apple C2. Релиз намечен на сентябрь 2026 года.