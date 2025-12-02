Top.Mail.Ru

Этот кейс от Ulanzi решает главную проблему Mac mini M4 всего за 3 тысячи рублей

Фархад

Ulanzi

В прошлом году Apple выпустила Mac mini на M4 в новом более компактном дизайне. Но у конструкции есть один явный минус — кнопка включения расположена снизу, что не очень удобно при ежедневном использовании. Энтузиасты сразу же начали лепить на 3D-принтерах различные аксессуары, чтобы неттоп было удобнее включать, но компания Ulanzi пошла дальше и выпустила кейс в форме Mac Pro. Он решает сразу все проблемы мини-ПК и визуально прокачивает его.

Ulanzi QT01 — один из самых необычных аксессуаров для Mac mini на M4. Компактный металлический кейс повторяет фирменный дизайн Mac Pro, включая узнаваемую «тёрку» спереди, аккуратные ножки и строгие пропорции. Он не только меняет внешний вид, но и помогает более грамотно организовать рабочее пространство на столе.

Ulanzi

Корпус сделан из алюминия и полностью скрывает Mac mini внутри, оставляя доступ к портам за счёт прорезей сзади и магнитной фронтальной крышки спереди. Такая конструкция улучшает охлаждение и даёт быстрый доступ к кнопке питания, что особенно удобно, поскольку мини-ПК можно поставить вертикально.

Владельцы таких кейсов отмечают премиальное качество сборки и комфорт в использовании. У некоторых Mac mini даже перестал перегревается в сложных задачах, а расположение кнопок и разъёмов стало практичнее. Купить Ulanzi QT01 можно на AliExpress за 3309 рублей.

