Этот копеечный аксессуар сэкономит вам тысячи рублей на счетах за электричество

Олег

Фото: AliExpress

Продолжаем делиться с вами необычными и практичными товарами с маркетплейсов. В прошлый раз уже рассказали о зарядных блоках для узких мест комнаты, а также о девайсах для ухода за собой

Сегодня в ленте попалась умная розетка с отслеживанием расхода электричества. Она работает со многими распространенными стандартами умного дома и управляется со смартфона. Аксессуар не требует никакого монтажа — это просто переходник с «умной» начинкой, который подключается в обычную «глупую» розетку. Своего рода прослойка между розеткой и электроприбором. С помощью него можно выключать подключенные девайсы без физического отключения с помощью кнопки на корпусе или даже дистанционно, со смартфона. 

Также он позволяет отслеживать расход электричества: вы легко вычислите «злодея», который раздувает ваши счета за свет, и сможете ограничить его. К примеру, в моей квартире таким «злодеем» оказался бойлер для воды, который потреблял в режиме ожидания больше, чем теплый пол. Теперь мы включаем его по расписанию и квитанции уменьшились вдвое. 

Купить умную розетку можно по этой ссылке на AliExpress. Берите сразу несколько, чтобы проще отслеживать энергопотребление в доме. 


Комментарии

Anatoly076
+364
Anatoly076
Очень смешно в части «включаем водонагреватель по расписанию» 🫣🤣🤣🤣🤣. Это так же как включать масляный обогреватель только когда холодно 🤯🤯🤯. Вы хоть инструкцию почитайте к приборам. Что к теплому полу, что к водонагревателю.

Можете по такому же принципу включать холодильник только тогда когда есть захотите.
Сегодня в 14:20
#
+13
Slepoy2.0
А что, его вообще отслеживать надо?
Сегодня в 15:05
#