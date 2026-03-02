Этот копеечный аксессуар сэкономит вам тысячи рублей на счетах за электричество

Фото: AliExpress
Продолжаем делиться с вами необычными и практичными товарами с маркетплейсов. В прошлый раз уже рассказали о зарядных блоках для узких мест комнаты, а также о девайсах для ухода за собой.
Также он позволяет отслеживать расход электричества: вы легко вычислите «злодея», который раздувает ваши счета за свет, и сможете ограничить его. К примеру, в моей квартире таким «злодеем» оказался бойлер для воды, который потреблял в режиме ожидания больше, чем теплый пол. Теперь мы включаем его по расписанию и квитанции уменьшились вдвое.
