Этот копеечный чехол с AliExpress — самый простой способ удивить всех вокруг

Фото: AliExpressНа первый взгляд это простой матовый пластиковый чехол, каких много в Китае. Но чудо происходит, когда берешь его в руки: благодаря термохромному покрытию на кейсе остаются следы от пальцев. Они постепенно исчезают по мере того, как чехол рассеивает тепло ваших рук (или любой другой части тела, которая вам заблагорассудится). Так можно показывать окружающим исчезающие рисунки.
Продолжаем делиться с вами необычными и практичными находками с AliExpress. В прошлый раз мы рассказали о недорогих кейсах для iPhone из натуральной кожи, а сегодня в ленте попался очень нетривиальный чехол, который удивит всех.
Заказать такой чехол можно по ссылке на AliExpress. Есть версии для всех современных моделей iPhone, а ценник буквально вызывает смех.
